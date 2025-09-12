رئیس فدراسیون دوومیدانی در احکامی جداگانه رئیس کمیته دوومیدانی جنوب ایران و سرپرست امور مسافرت‌ها و اعزام‌های فدراسیون در کیش را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احسان حدادی در گفتگوی اختصاصی، گفت: مناطق آزاد جنوب ایران شامل کیش، قشم، چابهار و اروند به جایگاه واقعی خود در عرصه ورزش بویژه دوومیدانی نرسیده‌اند و با این اقدام قصد داریم علاوه بر توسعه رشته دوومیدانی بتوانیم میزبانی رقابت‌های بین المللی را در مناطق آزاد شاهد باشیم.

او از برگزاری رقابت‌های دوومیدانی غرب آسیا در آینده‌ای به میزبانی کیش خبر داد و گفت: در این رقابت‌ها بیست کشور شرکت خواهند کرد.

رئیس فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: ایجاد مکان تمرین بین المللی در کیش برای برگزاری اردوهای ورزشکاران اروپایی در کیش است.

احسان حدادی از برنامه آماده سازی تیم‌های ملی آقایان و بانوان خبر داد و گفت: پنجاه ملی پوش در دو بخش بانوان و آقایان در اردوی تمرینی هستند و زمستان نیز اردو‌های تیم ملی را در کیش برگزار خواهیم کرد و تلاش می کنیم با افزایش تعداد ورزشکار در بازی‌های آسیایی ناگانو و المپیک لس آنجلس بتوانیم جایگاه دوومیدانی را ارتقا دهیم.