پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری ۱۵ سارق از مکانهای خصوصی و مالخر با ۴۲ فقره سرقت و کشف ۹ دستگاه ماینر قاچاق در سه عملیات پلیسی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمد نعمتی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از مکانهای خصوصی و ساختمانهای مسکونی و خانه باغها و سیم و کابل در تبریز مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی کلانتری ۲۳ باسمنج قرار گرفت و متهمان سابقهدار شناسایی و طی ۳ عملیات جداگانه دستگیر و به ۴۲ فقره سرقت از خانه باغها و ساختمانهای مسکونی نیمه کاره در سطح شهرستان تبریز اعتراف کردند.
وی افزود: ماموران کلانتری ۲۵ کندرود در یک عملیات پلیسی یک سارق لوازم مکانهای خصوصی را دستگیر کرد و وی پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی تبریز گفت: ۹ دستگاه دستگاه استخراج رمزارز قاچاق از یک خانه باغ کشف و با دعوت از اداره برق شهرستان به پلیس امنیت اقتصادی استان تحویل داده شد..