امروز: -
نسخه اصلی
عکس » استانها
دریافت تصاویر

مسابقات کاپ آزاد قهرمانی مکعب روبیک کشور

مسابقات کاپ آزاد قهرمانی مکعب روبیک کشور با حضور هفتاد نفر در قالب ۱۳ تیم در دو بخش دختران و پسران از صبح پنجشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ در استان البرز آغاز و در عصر همان روز با برتری تیم استان البرز به پایان رسید.
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ - ۰۲:۲۵
خبرهای مرتبط

فینال مسابقات مکعب روبیک

برچسب ها: روبیک ، مسابقات
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 