مسابقات کاپ آزاد قهرمانی مکعب روبیک کشور با حضور هفتاد نفر در قالب ۱۳ تیم در دو بخش دختران و پسران از صبح پنجشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ در استان البرز آغاز و در عصر همان روز با برتری تیم استان البرز به پایان رسید.