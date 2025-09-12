پخش زنده
امروز: -
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در نشست با فعالان اقتصادی خراسان شمالی گفت: سهم تسهیلات تبصره ۱۸ برای واحدهای تولیدی و صنایع سال گذشته ۴۰ درصد بود که با هدف حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد اشتغال پایدار امسال به ۵۵ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ابرهیم شیخ پنجشنبه شب در نشست فعالان اقتصادی خراسان شمالی با اشاره به برنامهریزی برای اجرای ۷۱ اقدام مشخص برای رفع مشکلات صنایع گفت: مهمترین چالشهای واحدهای تولیدی کشور شناسایی وراهکارهای اجرایی برای آنها ارائه شده است.
شیخ درباره ناترازی انرژی در کشور نیز گفت: واحدهای صنعتی که در مصرف انرژی صرفهجویی کنند، از حمایتهای ویژه برخوردار میشوند.
به گفته شیخ، برای کاهش خسارت ناشی از کمبود انرژی نیز تدابیری اندیشیده شده تا تولیدکنندگان آسیب کمتری متحمل شوند.
معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: ناترازی انرژی در کنار مشکلات بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و سایر حوزهها فشارهایی بر تولیدکنندگان وارد کرده است که وزارت صمت در تلاش برای رفع آنهاست.
شیخ همچنین از افزایش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: این سهمیه در زمانهای مورد نیاز در اختیار صنایع قرار خواهد گرفت.