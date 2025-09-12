پخش زنده
ژائیر بولسونارو رئیس جمهور سابق برزیل پس از اثبات جرم طراحی کودتا بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ این کشور در دادگاه، توسط هیاتی متشکل از پنج قاضی دیوان عالی برزیل به تحمل ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قاضی کارمن لوسیا پیش از اعلام رأی خود با اشاره به تاریخ پرتنش برزیل که با کودتاهای نظامی و تلاش برای سرنگونی دموکراسی همراه بوده است، گفت: این پرونده جنایی را میتوان نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده برزیل دانست.
وی افزود: شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد بولسونارو با هدف تضعیف دموکراسی و نهادهای قانونی کشور اقدام کرده است.
چهار تن از پنج قاضی دیوان عالی، بولسونارو را به پنج جرم شامل عضویت در یک سازمان جنایی مسلح، تلاش برای نابودی خشونتآمیز دموکراسی، سازماندهی کودتا، آسیب به اموال دولتی و تخریب داراییهای فرهنگی حفاظتشده محکوم کردند.
به نوشته رویترز، بولسونارو که سابقه نظامی دارد و بارها از دیکتاتوریهای نظامی دهههای گذشته تمجید کرده است، اکنون تحت بازداشت خانگی قرار دارد.
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا که پیشتر این پرونده را «شکار جادوگران» خوانده و در واکنش به آن تعرفههایی علیه برزیل و تحریمهایی علیه قاضی پرونده وضع کرده و روادید اکثر قضات دیوان عالی این کشور را لغو کرده بود، بار دیگر از بولسونارو حمایت کرد.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره این محکومیت، گفت: این حکم بسیار وحشتناک است. فکر میکنم این اتفاق برای برزیل بسیار بد باشد.
در همین ارتباط، ادواردو بولسونارو نماینده سابق کنگره برزیل که در حال حاضر در آمریکا به سر میبرد، پس از محکومیت پدرش به تحمل ۲۷ سال و سه ماه زندان به خبرنگاران گفت که انتظار دارد ترامپ تحریمهای بیشتری علیه برزیل و قضات دیوان عالی این کشور را بررسی کند.