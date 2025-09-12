معاون رئیس جمهور ونزوئلا نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه این کشور هشدار داد و گفت: هر حمله نظامی به ونزوئلا، کل قاره آمریکا را به نحوی که تاکنون تجربه نشده است، بی‌ثبات خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ دلسی رودریگز، معاون رئیس جمهور ونزوئلا در جریان اجرای طرح جامع دفاعی با عنوان «استقلال ۲۰۰، مقاومت فعال و تهاجم دائمی» در ایالت سوکره، با اشاره به تحرکات نظامی ایالات متحده و برخی کشور‌های همسایه در نزدیکی مرز‌های ونزوئلا، خطاب به دولت‌های آمریکا، ترینیداد و توباگو و گویان اظهار کرد: آرام باشید، جرأت نکنید و حتی به تعرض به خاک ما فکر هم نکنید.

وی همچنین با بیان اینکه ونزوئلا در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد و از تمام ظرفیت‌های نظامی و مردمی برای دفاع از حاکمیت ملی خود استفاده خواهد کرد، خطاب به مقام‌های این سه کشور تاکید کرد: در مسیر اجرای طرح‌های پلید برای تجاوز به مردم بولیوار قرار گرفته‌اید.

معاون رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه خاطرنشان کرد که هدف اصلی تهدید‌های اخیر علیه ونزوئلا، تضعیف استقلال سیاسی این کشور و تسلط بر منابع طبیعی آن است.

به نوشته تارنمای نیوز دِی، همزمان با این اظهارات نیرو‌های نظامی ونزوئلا با مشارکت شبه‌نظامیان ملی بولیواری عملیات گسترده‌ای را در ایالت دلتا آماکورو این کشور شامل گشت زنی دریایی، کنترل سرزمینی و تمرین‌های تاکتیکی در نزدیکی مرز‌های آبی با ترینیداد و توباگو آغاز کردند.