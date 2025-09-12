پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی از آمادگی کامل راهداران برای بازگشت مسافران در پایان تعطیلات تابستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جلال زاده گفت: در آستانه روزهای پایانی تابستان و افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان، راهداران با آمادگی کامل در محورهای استان مستقر تا در صورت نیاز در خدمت مسافران و کاربران جادهای باشند.
وی افزود: گشتهای راهداری به صورت شبانهروزی در محورهای اصلی و فرعی استان افزایش یافتهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی به موقع اقدام به کمک رسانی کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان در ادامه با اشاره به استقرار کارشناسان حمل و نقل به صورت کشیک در دفاتر نظارت پایانههای مسافری استان گفت: بازدید از مجتمعهای خدماتی بین راهی در جهت نظارت بر خدمات رسانی مطلوب به کاربران جادهای و رفع مشکلات در صورت وجود نیز انجام میشود.
جلال زاده از کاربران جادهای خواست قبل از سفر با استفاده از سامانه ۱۴۱ اطلاعات لازم را در مسیر مورد نظر بدست آورده و سپس اقدام به مسافرت کنند.
وی از تمامی رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به هشدارهای پلیس راه و پرهیز از عجله و شتاب سفری ایمن و آرام را تجربه کنند.