به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی مرودشت گفت: در پی اعلام خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از روستا‌های این شهرستان در شرکت مواد غذایی اقدام به نگهداری و استفاده غیرقانونی از دستگا‌ه‌های استخراج ارز دیجیتال می‌کند موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی شهر رامجرد قرار گرفت.

سرهنگ علیرضا نوشاد افزود: ماموران پس از بررسی موضوع و انجام تحقیقات میدانی، محل مورد نظر را شناسایی کردند و با هماهنگی قضایی به آن مکان اعزام شدند.

فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: در بازرسی از این شرکت، ۵۶ دستگاه ماینر خارجی که به صورت غیرمجاز از برق شهری استفاده می‌کردند کشف شد.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه کارشناسان ارزش اقلام مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضایی تحویل داده شد.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.