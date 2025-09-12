به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مهر افزود: همزمان با اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارتقای امنیت محله محور، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در جاده به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ نصرالله دهقان افزود: در بازرسی از این خودرو چهار هزار و ۳۲۰ عدد انواع لوازم آرایشی، ۱۷۴ عدد انواع باند، ۲۴۰ عدد هدفون، ۶۰ عدد اسپری خوشبو کننده و پنج هزار و ۲۵۶ عدد عطر که بدون هرگونه مجوز قانونی بود کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۳۱ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.