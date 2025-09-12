به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،آتش‌پاد سعید قادری افزود: ساعت ۲۳:۵۳ پنجشنبه ۲۰ شهریورماه حادثه انفجار منزل مسکونی در خیابان سعدی به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اعلام شد. وی اظهار کرد: با حضور آتش‌نشانان ایستگاه شماره چهار در محل حادثه و بررسی انجام شده مشخص گردید که منزل مسکونی دوطبقه بدلیل نشت گاز دچار انفجار شده که بر اثر این انفجار، قسمت هایی از ساختمان تخریب و به منازل همجوار نیز خساراتی وارد شده، که امدادگران سازمان آتش نشانی اقدامات لازم را در جهت ایمن‌سازی محیط انجام دادند. سعید قادری در پایان اضافه کرد: در این حادثه یک نفر دچار مصدومیت شد که توسط پرسنل اورژانس به مراکز درمانی اعزام گردید.