آلودگی هوا در ٢ شهر خوزستان
صبح امروز شاخص کیفی هوا در ٢ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز جمعه (۲۱ شهریور) شاخص کیفی هوا در شهرهای شادگان ۱۰۷ و رامهرمز ۱۰۶ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
استان خوزستان بیش از ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.