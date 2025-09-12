پخش زنده
در طرح جهادی جمعههای مهربانی در شهرستان دزفول بیماران مددجو به صورت رایگان درمان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس بیمارستان بزرگ دزفول گفت: در اجرای این طرح متخصصان داخلی، چشم پزشکی، ارتوپدی و قلب با حضور در کلینیک تخصصی بیمارستان به ویزیت رایگان بیماران پرداختند.
محمدعلی شفیعینیا با اشاره به اینکه گروه هدف این برنامه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و افراد مددجو هستند که طبق برنامه قبلی در این برنامه حاضر شدند.
وی ادامه داد:پس از ویزیت و غربالگری بیماران، ۳۴ پرونده پزشکی برای انجام عملهای جراحیِ تعویض مفصل، آب مروارید و سایر جراحیهای عمومی تشکیل شده است؛ همچنین، ۲۱ بیمار برای انجام آندوسکوپی و کلونوسکوپی، شناسایی شدند که به زودی در یک برنامه جهادی و خیریه بهصورت رایگان تحت عمل جراحی قرار گرفته و اقدامات درمانی لازم برای آنها انجام میشود.