به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس بیمارستان بزرگ دزفول گفت: در اجرای این طرح متخصصان داخلی، چشم پزشکی، ارتوپدی و قلب با حضور در کلینیک تخصصی بیمارستان به ویزیت رایگان بیماران پرداختند.

محمدعلی شفیعی‌نیا با اشاره به اینکه گروه هدف این برنامه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و افراد مددجو هستند که طبق برنامه قبلی در این برنامه حاضر شدند.

وی ادامه داد:پس از ویزیت و غربالگری بیماران، ۳۴ پرونده پزشکی برای انجام عمل‌های جراحیِ تعویض مفصل، آب مروارید و سایر جراحی‌های عمومی تشکیل شده است؛ همچنین، ۲۱ بیمار برای انجام آندوسکوپی و کلونوسکوپی، شناسایی شدند که به زودی در یک برنامه جهادی و خیریه به‌صورت رایگان تحت عمل جراحی قرار گرفته و اقدامات درمانی لازم برای آنها انجام می‌شود.