به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، برای ساخت محور روستای بیاض ومهر آباد وامین شهر بطول ۱۸کیلومتر افزون بر ۶۴میلیارد تومان هزینه شده است.

محمد علی طالبی استاندار کرمان در آیین افتتاح این طرح راهسازی با تاکید بر ضرورت رفع سایر نیازهای منطقه گفت: موضوع آب آشامیدنی، حفظ بافت تاریخی و ارتقای جایگاه روستاهای منطقه به‌ویژه دهستان بیاض، نیازمند نگاه ویژه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمان هم گفت: قطعه باقی‌مانده مسیر به طول هشت کیلومتر پارسال عملیات خاکریزی، خاکبرداری، احداث ابنیه فنی و روکش آسفالت آن افتتاح شد و ۶ کیلومتر دیگر این محور در شهرستان انار در مرحله نخست آماده آسفالت است و با تکمیل آن، بهسازی محورهای مواصلاتی این منطقه باعث بهبود تردد و کاهش بار ترافیکی خواهد شد.