به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «خرگوش سیاه خرگوش سفید»، با نویسندگی نسیم احمدپور و شهرام مکری و تهیه‌کنندگی نگار اسکندرفر و بازیِ بابک کریمی و هستی محمایی، در بخش مسابقه اصلی شصت‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم شیکاگو پذیرفته شد.

این جشنواره از تاریخ ۱۵تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۳ مهر تا ۴ آبان ماه) برگزار خواهد شد.

«خرگوش سیاه خرگوش سفید» در این جشنواره با ۱۳ فیلم در بخش مسابقه رقابت خواهد کرد.

فیلم «خرگوش سیاه خرگوش سفید»، داستان زنی را روایت می‌کند که پس از یک تصادف درمی‌یابد واقعیات اطرافش دستخوش تغییر شده و حال‌وهوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است.

«خرگوش سیاه خرگوش سفید» در تاجیکستان فیلمبرداری شده و بازیگرانی از ایران و تاجیکستان در آن حضور دارند و به سه زبان فارسی، تاجیکی و روسی ساخته شده است.

«خرگوش سیاه خرگوش سفید»، در نخستین نمایش جهانی خود در بخش رقابتی «ویژنِ» سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان (BIFF) در تاریخ ۲۱ سپتامبر به نمایش درخواهد آمد. این فیلم که محصول مشترک تاجیکستان و امارات متحده عربی است در بخش اصلی شصت‌ونهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم لندن نیز با نُه فیلم از کشور‌های دیگر رقابت خواهد کرد.

بابک کریمی، هستی محمایی، کبریا دیلوبووآ وبژن داولیاتوف، بازیگران اصلی فیلم هستند.