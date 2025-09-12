پخش زنده
بازرس کل قضایی استان: با افزایش خطوط تولیدی کارخانه لاستیک بارز کرمان اشتغال ۲۰۰ نفر وظرفیت تولید این مجموعه ۱۰ هزار تن در سال بیشتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دادخدا سالاری در نشست قرارگاه عملیاتی_ نظارتی حمایت از سرمایهگذاری و تولید استان کرمان افزود: کارخانه در سالهای اخیر تجهیزات و ماشینآلات جدیدی خریداری کرده، اما به علت کمبود منابع و انرژی، امکان راهاندازی خطوط جدید وجود نداشته است.
وی ادامه داد: با وجود پیگیری های مستمر، امکان راه اندازی خط جدید این مجموعه فراهم نشده بود و با تدابیر اتخاذ شده در قرارگاه عملیاتی-نظارتی حمایت از سرمایه گذاری وتولید، راه اندازی این خط جدید تا یکماه آینده انجام خواهد شد.
بازرس کل قضائی استان کرمان تصریح کرد: برای راهاندازی خط جدید تولید مجموعه صنعتی بارز حدودچهار همت سرمایه گذاری انجام شده و با این اقدام نه فقط تولید افزایش مییابد، بلکه برای ۲۰۰ نفر نیز اشتغال جدید ایجاد خواهد شد.
سالاری همچنین گفت: مجموعه صنعتی بارز در حال حاضر حدود ۵۰ درصد تولید لاستیک کشور را به عهده دارد و با راهاندازی خط جدید، سهم آن از بازار به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.
بازرس کل قضائی استان کرمان، مجتمع صنعتی بارز را بزرگترین تولیدکننده لاستیک در کشور معرفی کرد و بر تنوع محصولات و کیفیت تولیدات این کارخانه تأکید کرد.