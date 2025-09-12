به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،دادخدا سالاری در نشست قرارگاه عملیاتی_ نظارتی حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید استان کرمان افزود: کارخانه در سال‌های اخیر تجهیزات و ماشین‌آلات جدیدی خریداری کرده، اما به علت کمبود منابع و انرژی، امکان راه‌اندازی خطوط جدید وجود نداشته است.

وی ادامه داد: با وجود پیگیری های مستمر، امکان راه اندازی خط جدید این مجموعه فراهم نشده بود و با تدابیر اتخاذ شده در قرارگاه عملیاتی-نظارتی حمایت از سرمایه گذاری و‌تولید، راه اندازی این خط جدید تا یکماه آینده انجام خواهد شد.

بازرس کل قضائی استان کرمان تصریح کرد: برای راه‌اندازی خط جدید تولید مجموعه صنعتی بارز حدودچهار همت سرمایه گذاری انجام شده و با این اقدام نه فقط تولید افزایش می‌یابد، بلکه برای ۲۰۰ نفر نیز اشتغال جدید ایجاد خواهد شد.

سالاری همچنین گفت: مجموعه صنعتی بارز در حال حاضر حدود ۵۰ درصد تولید لاستیک کشور را به عهده دارد و با راه‌اندازی خط جدید، سهم آن از بازار به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.

بازرس کل قضائی استان کرمان، مجتمع صنعتی بارز را بزرگ‌ترین تولیدکننده لاستیک در کشور معرفی کرد و بر تنوع محصولات و کیفیت تولیدات این کارخانه تأکید کرد.