به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه اقلام کالا‌های مجاز ملوانی به ۹۷ قلم افزایش یافت گفت: اقلام مشمول معافیت سود بازرگانی در بنادر خرمشهر و آبادان نیز افزایش یافته است.

کاظمی نسب الباجی با اشاره به تصویب بازارچه مرزی شلمچه در سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این مساله مشروط به عقد تفاهم نامه با طرف عراقی بوده که در حال انجام است.

او ادامه داد: مجوز رویه ترانزیت خارجی نیز برای گمرک شادگان کسب شده است.

وی با بیان اینکه مشکلات دیرینه نصب و راه اندازی ایکس ری کامیونی در پایانه مرزی شلمچه خاتمه یافت گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی به مبلغ ۵ میلیارد دلار صورت گرفته است.