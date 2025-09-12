پیروزی و صدرنشینی شباب الاهلی و تقابل لژیونر‌های ایرانی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار مهم تیم اتحاد کلبا در خانه برابر تیم الوحده به تساوی بدون گل رسید. در تیم کلبا سامان قدوس هافبک ملی پوش ایرانی تا پایان نیمه اول و احمد نوراللهی دیگر هافبک ایرانی به طور کامل بازی کردند. در تیم الوحده نیز محمد قربانی مدافع ایرانی به طور کامل حضور داشت. همچنین تیم شباب الاهلی که سعید عزت اللهی هافبک ایرانی را تا دقیقه ۸۴ در ترکیب داشت با یک گل از سد بنی یاس گذشت.

در جدول تیم شباب الاهلی با ۷ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های العین و النصر با ۶ امتیاز دوم و سوم هستند.