پخش زنده
امروز: -
نظارت مؤثر و عادلانه تنها در سایه گفتوگو، همفکری و درک متقابل میان دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در نشست تخصصی بررسی مشکلات صنوف پوشاک، کیف و کفش، و لوازمالتحریر افزود: این جلسه با هدف شنیدن مستقیم دغدغهها و مشکلات صنوف برگزار شد تا بتوانیم با شناخت دقیقتر از چالشهای موجود، راهکارهای عملی و قابل اجرا ارائه دهیم.
مرضیه یونسی گفت: در این جلسه، موضوعاتی از جمله نحوه قیمتگذاری کالاها، تأمین مواد اولیه، چالشهای مربوط به بازرسیهای صنفی، و تعامل با نهادهای نظارتی مطرح شد.
او تاکید کرد: تلاش میکنیم تا با رویکردی اصلاحگرانه و حمایتی، ضمن حفظ حقوق مصرفکنندگان، از تولیدکنندگان و فروشندگان نیز حمایت کنیم. هدف ما ایجاد تعادل میان نظارت و حمایت است.
یونسی تصریح کرد: صنوفی که در حوزه پوشاک، کیف و کفش، و لوازمالتحریر فعالیت میکنند، نقش مهمی در تأمین نیازهای روزمره مردم دارند و باید بتوانند در فضایی آرام، شفاف و منصفانه فعالیت کنند.
او گفت: آمادگی داریم تا با همکاری سایر دستگاهها، موانع موجود را شناسایی و در مسیر رفع آنها گام برداریم.