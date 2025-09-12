پخش زنده
امروز: -
صبح امروز خیابانهای مهاباد به جای هیاهوی خودروها، میزبان گامهای پرانرژی خانوادههایی شد که در همایش پیادهروی خانوادگی گرد هم آمدند و نشاط اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، امروز مهاباد میزبان یکی از شادابترین رویدادهای ورزشی بود؛ همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی با حضور پرشور هزاران نفر از شهروندان برگزار شد و جلوهای از نشاط، همدلی و سلامت اجتماعی را در خیابانهای این شهر رقم زد.
از نخستین ساعات صبح، میدان ملاجامی مملو از خانوادههایی شد که برای آغاز پیادهروی گرد هم آمده بودند. شرکتکنندگان پس از طی مسیر خیابان طالقانی به سوی پارک ملت، با شور و انگیزهای مثالزدنی فضای شهر را سرشار از انرژی مثبت کردند.
این همایش که به مناسبت هفته وحدت و با هدف ترویج ورزشهای همگانی برگزار شد، علاوه بر ایجاد شور اجتماعی، لحظهای ماندگار در حافظه جمعی مردم مهاباد بر جای گذاشت. دهها جایزه ارزنده همچون کمکهزینه خرید خودرو، لوازم خانگی و دوچرخه به قید قرعه به شرکتکنندگان اهدا شد که هیجان و شادی مراسم را دوچندان کرد.