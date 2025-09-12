سرهنگ رضایی گفت: بدانيم رانندگي فقط حرکت دادن خودرو نيست؛ بلکه خستگي، دلمشغولي ذهني، درگيري فکري، بي‌حوصلگي و لجبازي حين رانندگي مي تواند منجر به بروز حوادثي غير قابل جبران شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،سرهنگ "رضایی" بررسي اکثر حوادث رانندگي نشان مي دهد؛ در بسياري از تصادفات، يک بي حوصلگي و يا يک لحظه خشم، دلمشغولي به تلفن همراه و فکر کردن به حساب و کتاب هاي زندگي روزمره باعث غفلت لحظه اي و وقوع حادثه شده است.

وی تصريح کرد: آرامش راننده بسيار حائز اهميت است و همان‌طور که با ترمز خراب راهي جاده نمي شويم با قلبي آشوب‌زده، خستگي، دلمشغولي ذهني، درگيري فکري و حتي زمان بي‌حوصلگي هم نبايد پشت فرمان بنشينيم و همواره به ياد داشته باشيم خانواده و ديگران چشم‌انتظارمان هستند.