به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛دیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت:دو متخلف زیست‌محیطی که برخلاف قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به شکار غیرمجاز کبک وحشی کرده بودند، دستگیر شدند..

کامران فرمان پور افزود:از متخلفان زیست زیست‌محیطی سه قطعه کبک وحشی به همراه دو قبضه اسلحه غیر مجاز کشف و ضبط شد. .

وی افزود: بر اساس حکم صادره از سوی مراجع قضایی، این متخلفان یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: صدور آرا قضایی محکم برای برخورد با متخلفان زیست‌محیطی که اصرار به ارتکاب جرم دارند می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد.