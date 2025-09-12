پخش زنده
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از دستگیری شکارچیان غیرمجاز کبک وحشی در الیگودرز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛دیرکل حفاظت محیطزیست لرستان گفت:دو متخلف زیستمحیطی که برخلاف قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به شکار غیرمجاز کبک وحشی کرده بودند، دستگیر شدند..
کامران فرمان پور افزود:از متخلفان زیست زیستمحیطی سه قطعه کبک وحشی به همراه دو قبضه اسلحه غیر مجاز کشف و ضبط شد. .
وی افزود: بر اساس حکم صادره از سوی مراجع قضایی، این متخلفان یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست لرستان گفت: صدور آرا قضایی محکم برای برخورد با متخلفان زیستمحیطی که اصرار به ارتکاب جرم دارند میتواند جنبه بازدارندگی داشته باشد.