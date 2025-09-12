پخش زنده
برج آزادی به مناسبت روز ملی جمهوری تاجیکستان، با ویدئومپینگ پرچم این کشور نورپردازی شد و جلوهای از دوستی و پیوند فرهنگی میان ایران و تاجیکستان را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، نظامالدین شمسالدینزاده زاهدی، سفیر تاجیکستان در ایران با حضور در برج آزادی ضمن ابراز خرسندی از این اقدام نمادین، درباره برگزاری هفته فرهنگی ایران و تاجیکستان سخن گفت و بر گسترش همکاریهای فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد.
وی از برنامههای مشترک در حوزه نمایشگاههای هنرهای تجسمی، شب شعر و ادبیات در بنیاد فرهنگی هنری رودکی و مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی استقبال کرد.
همچنین در دیدار با سفیر تاجیکستان، درخصوص موضوع شعر و ادبیات نیز گفتگو و از جایگاه والای رودکی، شاعر نامدار و پدر شعر فارسی به عنوان نماد مشترک فرهنگی ایران و تاجیکستان یاد شد.
سفیر تاجیکستان در ایران از بخشهای مختلف مجموعه برج آزادی بازدید کرد و ضمن ابراز علاقهمندی، معماری منحصربهفرد و گنجینههای هنری این نماد ملی را شگفتانگیز دانست.