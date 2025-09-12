

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۳۲ تیم حضور دارند که در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه دو تیم راهی مراحل حذفی می‌شود. امروز در دیدار افتتاحیه از گروه‌ای از ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه تیم فیلیپینِ میزبان به مصاف تونس می‌رود. در همین گروه تیم ایران نیز حضور دارد که در بازی نخست خود یک شنبه از ساعت ۹ با تیم مصر رو‌به‌رو می‌شود.

تیم ایران از سال ۱۹۷۰ هشت دوره در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت کرده است که بهترین عنوان تیم کشورمان ششمی در سال ۲۰۱۴ بوده است.