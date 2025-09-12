مس کرمان ومس شهربابک در هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور نتیجه را به حریفان خود واگذار کردند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم شناورسازی پی پشت قشم حریف خود تیم مس کرمان را برد تا با شش امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار گیرد.

تیم شناورسازی با تک گل میلاد جهانی پنج شنبه شب در ورزشگاه خلیج فارس مهمانش را شکست داد تا با این برد شش امتیازی شود.

مس شهربابک دیگر نماینده استان کرمان در هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور که با هدایت قاسم شهبا با یک برد و یک تساوی شروع امیدوارکننده‌ای داشت، در این دیدار خانگی غافلگیر شد و اولین شکست فصل خود را تجربه کرد.

این مسابقه در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود فرد البرز به پایان رسید تا هر دو تیم پس از سه هفته رقابت، چهار امتیازی شوند و در جدول لیگ دسته اول شرایط مشابهی داشته باشند

نتایج روز دوم هفته سوم لیگ دسته یک فوتبال :

مس سونگون ۱ - ۱ پارس جنوبی جم

نیروی زمینی ۱ - ۰ پالایش نفت بندرعباس

شناورسازی قشم ۱ - ۰ مس کرمان

نفت و گاز گچساران ۱ - ۰ نود ارومیه

در جدول هوادار با ۷ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های شناورسازی قم و نیروی زمینی با ۶ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.