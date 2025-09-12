پخش زنده
در آستانه بازگشایی مدارس، مدیرکل صمت و معاون امور بازرگانی استان همدان، از نزدیک وضعیت عرضه و قیمت کالاها را در بازار همدان بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت همدان در این بازدید با اشاره به اهمیت آرامش بازار در روزهای پرتقاضای آغاز سال تحصیلی گفت: تأمین کالاهای مورد نیاز خانوادهها در اولویت قرار دارد و هیچگونه کمبودی در عرضه پوشاک، کیف و کفش و نوشتافزار وجود ندارد.
محمدی با قدردانی از همراهی و همدلی اصناف و بازاریان با مردم افزود: با هماهنگی تیمهای نظارت و بازرسی، بازار استان تحت کنترل است و خانوادهها میتوانند با اطمینان از تأمین کالاهای مورد نیاز خود، خرید خود را انجام دهند.
او از فعالیت ۳۵ هزار واحد صنفی سازمان یافته و دارای جواز در استان همدان خبر داد و گفت: این طرح به منظور فروش و توزیع اقلام مصرفی دانش اموزان با قیمت مناسب و کیفیت بالا در بازار اجرامی شود و تا پایان هفته اول مهر ماه ادامه دارد.
محمدی از شهروندان خواست شکایت و نارضایتی از واحدهای صنفی را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا در اسرع وقت توسط بازرسان صمت مورد رسیدگی قرار بگیرد.