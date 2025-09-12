رویداد ملی «رهبانو» با هدف هماندیشی در راستای توسعه زیستبوم تبیینی تبلیغی بانوان استانها در رامسر آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رویداد ملی «رهبانو» با هدف هماندیشی و تبادل نظر شوراهای راهبری بانوان در راستای توسعه زیستبوم تبیینی تبلیغی بانوان استانها و به همت مرکز راهبری و همآهنگی بانوان و با حضور حجتالاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بابرپایی آیین افتتاحیه در اردوگاه کشوری شهدای هفتم تیر بسیج رامسر آغاز به کار کرد و تا ۲۳ شهریورماه ادامه دارد.
مدیر مرکز راهبری و هم آهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: این رویداد با حضور ۴۰۰ نفر از بانوان فعال و تأثیرگذار در حوزههای فرهنگی و اجتماعی از سراسر کشور با شعار رویداد، راهبری، مادری، بانوان پیشرفته در عرصه جهاد تبیین برگزار میشود و هدف اصلی آن هماندیشی، تبادل نظر و ارتقای سطح همکاریها میان شوراهای راهبری بانوان در راستای توسعه زیستبوم تبیینی تبلیغی زنان قرار داده است.
سارا طالبی افزود: در این همایش، که به عنوان یک رویداد استراتژیک در حوزه مسائل زنان شناخته میشود، نمایندگانی از بنیاد هدایت، بنیاد نوجوان، سازمان دارالقرآن، اداره تبلیغ، منتخبان شورای هیئات بانوان سازمان تبلیغات و فعالان شاخص در حوزههای حجاب و جمعیت حضور خواهند داشت.
وی تاکید کرد: این گردهمایی فرصتی برای بانوان فعال در سراسر کشور است تا ضمن به اشتراکگذاری تجارب خود، چالشها و فرصتهای پیشروی زنان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
مدیر مرکز راهبری و هم آهنگی سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین محورهای این رویداد، توانمندسازی زنان در راستای جهاد تبیین و بررسی راهکارهای ارتقای جایگاه بانوان در رسانهها و فضای عمومی است.
طالبی ادامه داد: در این راستا، برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی جهت تقویت حضور مؤثر بانوان در رسانهها و فضای دیجیتال در نظر گرفته شده است. همچنین، موضوع «شکلگیری و تقویت زیستبوم تبیینی تبلیغی بانوان» از دیگر محورهای اصلی این همایش خواهد بود که در آن به تدوین اسناد راهبردی برای فعالیتهای تبلیغی و فرهنگی در سطح ملی پرداخته میشود.
وی گفت: از دیگر بخشهای ویژه این رویداد، برپایی نمایشگاه فرهنگی اجتماعی بانوان است که به معرفی فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و ابتکارات بانوان از سراسر کشور میپردازد. این نمایشگاه فرصت مناسبی برای بانوان فعال در این حوزهها فراهم میآورد تا دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند و از تجربیات یکدیگر بهرهمند شوند.