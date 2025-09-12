افشای فساد اخلاقی لرد پیتر مندلسون سفیر انگلیس در آمریکا، دولت انگلیس را که هنوز از پیامد‌های فساد مالی معاون نخست وزیر خارج نشده با چالش فساد اخلاقی مهمترین سفیر این کشور در جهان رو‌به‌رو کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، پس از چند روز کشمکش میان دولت و درخواست کنندگان برکناری سفیر انگلیس در امریکا به اتهام فساد اخلاقی و دوستی صمیمانه اش با جفری اپستین از سران شبکه فساد اخلاقی و جرایم جنسی، دولت انگلیس ناچار شد وی را برکنار کند.

برکناری سفیر انگلیس در مهمترین سفارتخانه این کشور یعنی امریکا آنهم در شرایطی که پس از جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا چشم امید لندن به برقراری رابطه ویژه با امریکا برای غلبه بر چالش‌های عدیده پیش روی این کشور است، به یکی دیگر از چالش‌های مهم دولت انگلیس مبدل شده است.

اندکی پس از یک سالگی دولت جدید انگلیس از حزب کارگر به رهبری کایر استارمر، موج برکناری‌ها نشان می‌دهد دولت انگلیس تقریبا هر هفته یک مقام ارشد خود را به علت فساد مالی و اخلاقی از دست می‌دهد.

اسناد غیر قابل انکار افشا کرده است که لرد مندلسون عضو مجلس اعیان انگلیس و سفیر این کشور در آمریکا که گفته شده همجنس گراست با شبکه فساد جفری اپستین رابطه نزدیک داشته و اپستین را دوست صمیمی خود خطاب می‌کرد.

جفری اپستین امریکایی همراه با گلین مکسول زن انگلیسی، شبکه‌ای از فساد دایر کرده بودند و نوجوانان زیبا روی را به بهانه‌های مختلف از جمله به منظور فعالیت در صنعت تبلیغات جذب می‌کردند و آنان را برای خوش گذرانی صاحبان قدرت و ثروت در اختیار آنان قرار می‌داد.

اپستین در پی چندین فقره شکایت و ارائه اسناد غیر قابل انکار به علت ارتکاب به جرایم جنسی و قاچاق جنسی دختران نوجوان و زیر سن قانونی به زندان افتاد، اما به طور مرموزی کشته و اعلام شد او در زندان خودکشی کرده است.

یکی از مشتریان شبکه اپستین، اندرو فرزند ملکه انگلیس و برادر شاه کنونی این کشور است که اسناد افشا شده نشان داد دوستی صمیمانه با اپستین داشت.

این رابطه و فساد اخلاقی او زمانی بر ملا شد که ویرجینیا جوفری یکی از قربانیان شبکه اپستین در یک افشاگری جنجالی گفت زمانی که او نوجوان بوده اپستین او را به شاهزاده اندرو معرفی و او را مجبور به رابطه جنسی کرد.

حدود سه سال پیش پرونده حقوقی این قربانی شبکه اپستین با توافق مالی چند میلیون دلاری وکلای اندروحل و فصل شد، اما جوفری چند ماه پیش پس از یک تصادف رانندگی جان باخت.

اکنون نخست وزیر انگلیس به رغم برکناری سفیر این کشور در آمریکا متهم است که بر خلاف توصیه دستگاه‌های امنیتی درباره لرد مندلسون عمل کرده و او را در حساس‌ترین پست سفارت انگلیس در یک کشور خارجی منصوب کرده است.

اما دفتر نخست وزیر انگلیس ادعا کرده او حقایق کامل درباره مندلسون را در اختیار نداشت. منتقدان، اما می‌گویند دفاع همه جانبه استارمر از سفیرش در امریکا در روز‌های پس از افشا گری باور این ادعا را سخت کرده است.

شبکه اسکای نیوز می‌گوید منابعی معتبر به او گفته‌اند به رغم اعلام نگرانی‌های دستگاه‌های امنیتی، مندلسون به سمت سفیر این کشور در ایالات متحده منصوب شد و نخست وزیری هشدار‌های نهاد‌های امنیتی را نادیده گرفت.

برخی تحلیل گران انگلیسی با اشاره به اهمیت راهبردی سفارت انگلیس در امریکا معتقدند دولت آمریکا به ویژه در زمان ترامپ نقش اساسی در انتصاب سفیران انگلیس در این کشور دارد و برخی بر این باورند که این آمریکاست که تعیین می‌کند چه کسی سفیر انگلیس در این کشور باشد. مندلسون نیز رابطه نزدیکی با ترامپ دارد.

این موضوع در دور اول ریاست جمهوری ترامپ نیز به یکی از مسائل تنش زا میان دولت ترزا می‌نخست وزیر وقت انگلیس با ترامپ مبدل شد هنگامیکه نخست وزیر انگلیس نپذیرفت فرد مورد نظر ترامپ سفیر انگلیس در امریکا شود.

بی شک افشای فساد و برکناری لرد مندلسون، موقعیت دولت انگلیس را که با چالش‌های عدیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبروست در شرایط بغرنج تری قرار داده است آنهم در شرایطی که بر اساس نتایج نظر سنجی موسسه یوگوو، نخست وزیر انگلیس پس از امانویل مکرون رئیس جمهور فرانسه، نا محبوب‌ترین رهبر اروپایی شناخته شده است و موج انتقاد‌ها از عملکردش روز به روز بیشتر می‌شود.