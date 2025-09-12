یکی از دو فرد وزیر آموزش و پرورش و یا رهبر سابق نمایندگان حزب کارگر در مجلس عوام انگلیس به زودی، سکان معاونت این حزب را بر عهده خواهد گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رقابت شش نامزد حزب حاکم کارگر انگلیس برای تعیین معاون رهبر این حزب به مرحله نیمه پایانی رسیده است و بر اساس آراء، یکی از دو فرد بریجت فیلیپسون، وزیر آموزش و پرورش و لوسی پاول، رهبر سابق نمایندگان حزب کارگر در مجلس عوام انگلیس، سکان معاونت این حزب را بر عهده خواهد گرفت.

دقایقی پیش مهلت تعیین شده برای انتخاب معاون رهبر حزب حاکم کارگر به پایان رسید و مشخص شد خانم فیلیپسون با ۱۷۵ رای و خانم پاول با ۱۱۷ رای نمایندگان این حزب در مجلس عوام انگلیس، توانستند با آرای بیشتر، از چهار نامزد دیگر پیشی بگیرند و به مرحله پایانی راه یابند.

پس از اینکه آنجلا رینر معاون نخست وزیر انگلیس به علت افشای فساد مالی ناچار به استعفا شد، نخست وزیر انگلیس دیوید لامی وزیر خارجه سیاه پوست این کشور را به سمت معاون خود برگزید که با مخالفت بیشتر نمایندگان این حزب رو‌به‌رو و ناچار شد تعیین معاون خود را به رای نمایندگان این حزب در مجلس بسپارد.

حزب حاکم کارگر انگلیس در هفته‌های اخیر با چالش فساد اخلاقی و مالی اعضای ارشد خود مواجه شده و تقریبا هر هفته یکی از اعضای ارشد خود را از دست داده است.

تازه‌ترین مورد، لرد مندلسون سفیر انگلیس در آمریکاست که نخست وزیر انگلیس ناچار شد به علت فساد اخلاقی و ارتباط با شبکه مجرم قاچاق جنسی جفری اپستین امریکایی، در پی فشار افکار عمومی و نمایندگان مجلس او را برکنار کند.