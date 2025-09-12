پخش زنده
برنامه قطعی برق جمعه، بیستویکم شهریور ۱۴۰۴ در استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با توجه به اینکه سهمیه خاموشی استانها به صورت روزانه از سوی شرکت توانیر ابلاغ میشود، جداول خاموشیها نیز روزانه تنظیم و در سایت خبرگزاری صدا و سیما و شرکت توزیع نیروی برق استان بارگذاری میشود.
ور اطلاعیه شرکت برق آمده است:
یادآوری میشود در گروههایی که نوبت خاموشی آنها ساعت ۱۵ تا ۱۷ است، احتمال افزایش نیم ساعت زمان خاموشی، با هدف پیشگیری از خاموشیهای بدون برنامه و اضطراری وجود دارد.
توصیه میشود بهمنظور پیشگیری از آسیب به تجهیزات برقی، گیرافتادن در آسانسور یا پشت دربهای برقی، ۵ تا ۱۰ دقیقه پیش از اعمال خاموشیها تمهیدات لازم را پیشبینی کنید.