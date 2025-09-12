پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شاهیندژ گفت: مأموران یگان حفاظت در حین گشتزنی موفق به کشف و ضبط ۲۱۰ قطعه سیاهماهی، تورهای غیرمجاز و ادوات صید از شش صیاد متخلف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ از دستگیری شش صیاد متخلف در مناطق آبی این شهرستان خبر داد.
جواد اصلانی با اعلام این خبر گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره در حین گشتزنی و پایش زیستگاههای آبی شهرستان، با شش صیاد متخلف مواجه شده و آنان را دستگیر کردند.
وی افزود: در بازرسی از متخلفان، ۲۱۰ قطعه سیاهماهی، یک رشته تور ۳۰۰ متری ماهیگیری، چهار رشته تور سالیک و دو جفت چکمه مخصوص صید کشف و ضبط شد.
اصلانی با تأکید بر خطرات ناشی از صید بیرویه خاطرنشان کرد: استفاده از ادوات غیرمجاز علاوه بر آسیب به گونههای بومی، میتواند تعادل اکولوژیکی منابع آبی را بر هم زده و اکوسیستمهای آبی منطقه را با تهدید جدی مواجه کند.
وی در پایان اعلام کرد: پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.