سرمربی گل‌گهر سیرجان: شاید در بودجه قابل قیاس نباشیم، اما از نظر کیفیت تیمی و فردی چیزی کم نداریم و این موضوع را ثابت خواهیم کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مهدی تارتار سرمربی گل‌گهر سیرجان شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی مقابل سپاهان اصفهان افزود: ما تیم خوب و با ساختاری هستیم، اما بودجه ما قابل قیاس با تیم‌هایی نیست که برای قهرمانی می‌جنگند و امیدوارم این موضوع را هواداران درک کنند.

وی افزود: با توجه به کیفیت ۲ تیم گل گهر و سپاهان و زمین سیرجان، بازی خوب و جذابی را شاهد خواهیم بود.

سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان گفت: تمرینات خوبی انجام دادیم و وقفه لیگ کمک کرد که تیم ما هماهنگ شود و تنها مشکل ما این است که بازیکنان ملی پوش هنوز به تیم اضافه نشدند و امیدوارم اضافه شوند و فردا شاهد یک بازی خوب و توام با نتیجه باشیم.

وی ادامه داد: بازیکنان تیم برای بازی انگیزه بسیار خوبی دارند و من باور دارم با یکی از تیم‌های خوب و باکیفیت لیگ بازی داریم و می‌دانیم که آنان برای قهرمانی در سه جام آسیایی، حذفی و لیگ برتر بسته شدند.

تارتار همچنین با اشاره به مصدومان این تیم گفت: از هواداران می‌خواهم که به کمک ما بیایند، ضمن آنکه یک بازیکن دیگر هم در قسمت جلو زمین به ترکیب گل‌گهر اضافه خواهد شد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان هم با بیان اینکه هر ۲ تیم بازی قبلی را از دست دادیم و نیاز به سه امتیاز این بازی داریم، گفت: بازی مقابل گل‌گهر برای ما فوق العاده سخت است.

محرم نویدکیا شامگاه پنجشنبه افزود: در این چند مدت پنج یا ۶ بازیکن ملی پوش در اختیار نداشتیم لذا تلاش کردیم که از نظر جسمانی و تاکتیکی شرایط خود را بهتر کنیم و تمرینات را به صورت منظم انجام دادیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم که گل‌گهر و تیم‌های مهدی تارتار سرمربی این تیم همیشه منظم هستند و سعی می‌کنند که کار دفاعی خوب انجام دهند و در فاز هجومی نیز خوب عمل می‌کنند که نشان می‌دهد بازی جذابی را شاهد خواهیم بود.

تیم‌های فوتبال گل‌گهر سیرجان و سپاهان اصفهان در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان امشب از ساعت ۲۰ با هم رو‌به‌رو می‌شوند.