هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، امشب با برگزاری ۴ دیدار پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما هفته سوم لیگ بیستوپنجم فوتبال ایران از امشب آغاز میشود؛ جایی که ۴ دیدار حساس در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد و نگاهها بیش از همه به تقابل استقلال تهران و استقلال خوزستان دوخته شده است.
پس از پایان فیفادی و بازگشت ملیپوشان، رقابتهای لیگ برتر دوباره از سر گرفته میشود و امشب در اولین بخش از هفته سوم، چهار دیدار بهطور همزمان در شهرهای تبریز، خرمآباد، اهواز و سیرجان برگزار خواهد شد. این بازیها میتوانند آرایش جدول را بهطور جدی تغییر دهند؛ بهویژه در صدر جدول که تیمها فاصله اندکی با یکدیگر دارند.
برنامه هفته سوم لیگ برتر - جمعه ۲۱ شهریور
تراکتور – آلومینیوم ساعت ۱۸
خیبر – فجر سپاسی ساعت ۱۹
استقلال خوزستان – استقلال تهران ساعت ۲۰
گلگهر – سپاهان ساعت ۲۰
برنامه هفته سوم لیگ برتر - شنبه ۲۲ شهریور
شمس آذر قزوین - پیکان ساعت ۱۸
چادر ملو اردکان - ملوان ساعت ۱۸
ذوب آهن - مس رفسنجان ساعت ۱۸
پرسپولیس - فولاد ساعت ۱۹