به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس تربیت بدنی نیشابور در ابتدا با اشاره به مشکلات زیرساختی گفت: ابنیه و امکانات هیئت‌های ورزشی نیشابور بسیار ضعیف است.

امینی افزود: با این وجود، ما در اقدامی خودجوش و با وجود محدودیت‌های شدید در انرژی و اعتبارات، موفق به برگزاری مسابقاتی با حضور ۷۵۰ ورزشکار شدیم. اگرچه فدراسیون به دلیل همین مشکلات، تعداد مجوز‌های مسابقات ما را کاهش داده است.

وی ادامه داد: نیاز به خوابگاه ورزشی از نیاز‌های اصلی و قدیمی نیشابور است و پس از ۴۷ سال پیگیری،طرح احداث یک خوابگاه ۱۸۰ نفره در ورزشگاه نیشابور به تصویب رسیده که خود یک قدم بسیار مثبت و انقلابی برای پرورش همه ورزشکاران شهرستان‌های همجوار خواهد بود.

رئیس تربیت بدنی نیشابور گفت: استخر نیشابور نیز پس از ۱۷ سال تعطیلی، با کمک دوستان در وزارت ورزش و جوانان، در این هفته پایانی شهریور ماه به بهره‌برداری می‌رسید و با تأمین اعتبار تا پایان سال، مشکل آب‌درمانی حل خواهد شد.

رئیس هیئت ورزش‌های رزمی نیشابور در آیینی که به منظور تقدیر از دو قهرمان ورزشی برگزار شد، با عذرخواهی از محدود بودن این مراسم، اظهار داشت: به دلیل سفر معاون استاندار و فرماندار شهرستان و همچنین رئیس انجمن‌های ورزشی استان، و از همه مهمتر اعزام قهرمانان ما به اردو، ناچار شدیم این جلسه را بسیار محدود برگزار کنیم. قطعاً در فرصتی دیگر با حضوری پرشکوه‌تر در مکانی بهتر از این عزیزان تقدیر خواهیم کرد.

محمداسماعیل شاه بیگی افزود: بزودی استعدادیابی در باشگاه‌ها، برگزاری مسابقات مختلف و به‌روزرسانی و فعال‌سازی ۱۳ باشگاه آغاز می شود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی نونهالان و نوجوانان از سه ماه پیش و تشکیل اردوی آماده‌سازی ادامه داد: از همه سبک‌ها دعوت کردیم تا ایراد تمرکز روی یک سبک برطرف شود و پرچم نیشابور با قدرت برافراشته بماند.

رئیس هیئت رزمی نیشابور گفت: این هیئت با حدود بیش از ۱۰ هزار عضو متأسفانه فاقد یک سالن اختصاصی رزمی است و برای برگزاری هر مسابقه‌ای مجبورند به هیئت‌های دیگر متوسل شوند.

شاه بیگی افزود: باید عرض کنم که ما حتی در شهرستان یک رینگ برای برگزاری مسابقات رزمی نداریم و مجبوریم برای قرض گرفتن آن از شهرستان‌هایی مثل مشهد و حتی بیرجند درخواست بدهیم.

وی در پایان از زحمات مربیان این دو قهرمان، آقایان ابوالفضل فتوحی مقدم و امیر علی ابادی» قدردانی کرد.



