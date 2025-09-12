پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: از اواخر وقت امروز تا اواسط هفته آتی با شمالی شدن جریانات کاهش دما از مناطق شمالی استان یزد آغاز شده و به مناطق جنوبی هم کشیده میشود.
همچنین این اداره کل اعلام کرده: در این مدت وزش باد به نسبت شدید همراه با گرد و خاک و نفوذ گرد و غبار از مناطق مجاور به استان یزد پیش بینی میشود.