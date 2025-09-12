به مناسبت هفته وحدت و میلاد با سعادت پیامبر مهربانی ها ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان زیرپوشش این نهاد اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: این اقدام در چارچوب طرح کشوری تأمین جهیزیه برای نوعروسان زیرپوشش این نهاد و به مناسبت فرارسیدن هزار و پانصدومین سال میلاد حضرت پیامبر اکرم (ص) انجام شد.

عرب افزود: در این طرح، در مجموع هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه در ۱۵ استان کشور توزیع می شود که سهم خراسان‌جنوبی ۱۰۰ سری جهیزیه است.

وی با اشاره به اهدای ۹۰۲ سری جهیزیه به نوعروسان به ارزش ۴۵ میلیارد تومان از ابتدای امسال تا‌کنون گفت: در این مدت ۲۸۰ سری جهیزیه به صورت کالایی شامل جاروبرقی، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، یخچال و فرش و ۶۱۱ سری جهیزیه از طریق پلتفرم دیجی‌کالا به نوعروسان تحویل شده و علاوه بر آن، ۱۱ مورد جهیزیه به صورت نقدی نیز از محل اعتبارات استانی به نوعروسان مساعدت شده است.

عرب اجرای این طرح را گامی مهم برای تسهیل ازدواج جوانان، کاهش فشار‌های اقتصادی خانواده‌های نیازمند و تقویت بنیان خانواده عنوان کرد و افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت خیران و فناوری‌های نوین، تلاش داریم خدمات مؤثرتری به جامعه هدف ارائه دهیم.

به گفته وی علاوه بر اهدای جهیزیه، این نهاد اقدامات دیگری همچون برگزاری کلاس‌های مشاوره پیش از ازدواج، دوره‌های آموزشی خانواده محور و پرداخت کمک‌هزینه ازدواج به فرزندان پسر در صورت وجود اعتبار را در دستور کار دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همچنین، اهدای جهیزیه به زنان سرپرست خانوار دارای ازدواج مجدد را از دیگر خدمات حمایتی این نهاد برای تسهیل ازدواج و توانمندسازی خانواده‌های نوپا در استان عنوان کرد.