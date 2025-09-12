پخش زنده
آخرین نقشههای پیش یابی بیانگر استقرار جوی آرام و آسمانی صاف و کم ابرتا اواسط هفته آینده در آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ براساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با خروج سامانه بارشی از منطقه از امروز تا اواسط هفته آینده شاهد جوی آرام و آسمانی صاف و کم ابر در استان خواهیم بود.
این شرایط در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد شد.
از نظر دمایی هم برای امروز افت محسوس دماهای بیشینه را پیش بینی میکنیم و در روزهای آینده تغییرات دمایی دراستان روی نخواهد داد