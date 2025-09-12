۲۹ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در نیشابور پس از شناسایی و صدور اخطاریه با حضور نیرو‌های انتظامی قلع و قمع و آزادسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیشابور گفت: این قلع و قمع به منظور اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی در محدوده روستای خوش بالا از توابع بخش مرکزی این شهرستان انجام شد.

علی مبارکی با تاکید بر این نکته که امور اراضی جهاد کشاورزی پای تعهد حفاظت از منابع تولید خواهد ماند افزود: سعی داریم تا با فرهنگ سازی و آموزش از طریق رسانه ها، شبکه‌های اجتماعی، مردم را از عواقب تخریب اراضی کشاورزی آگاه کنیم. ادامه داد: متأسفانه علی رغم آموزش‌ها و اخطارها، تعدادی افراد سودجو بدنبال خرد کردن، قطعه بندی و محصور کردن اراضی هستند تا با ایجاد ارزش افزوده، منافع شخصی خود را تأمین کنند، غافل از اینکه منافع ملی و همگانی به خطر خواهد افتاد.

مبارکی گفت: پای حفظ منافع ملی هستم و در این عملیات که با حضور یگان حفاظت این اداره و با مشارکت یگان اداره راه و شهرسازی و حضور محکم نیروی انتظامی انجام شد، با قاطعیت هر چه بیشتر با ساخت و ساز‌های غیر مجاز در محدوده اراضی کشاورزی و باغی برخورد کردیم.

وی افزود: در این قلع و قمع که شامل تعداد ۲۴ مورد دیوار گذاری، شفته ریزی و پی کنی به طول یک هزار و ۹۰۵ متر، ۲ مورد بنا به مساحت ۵۵ مترمربع، ۲ مورد محوطه سازی به مساحت ۴۳۵ متر مربع و یک مورد آلاچیق به مساحت ۱۵ متر مربع تخریب گردید.

وی ادامه داد: در این تخریب ۱۷ هزار و ۸۶۰ متر مربع از اراضی کشاورزی آزادسازی و به چرخه تولید برگشت داده شد.

مبارکی گفت: نیشابور از شهرستان‌های پیشرو در حوزه شناسایی، خبر رسانی و مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز است.

وی در پایان ضمن اشاره به اینکه که هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در محدوده اراضی کشاورزی در قانون جرم انگاری شده، از عموم مردم خواست تا با احترام به قانون و آینده فرزندان خود، این اداره را در امر حفاظت از منابع تولید یاری رسانند و مشاهدات خود را با سامانه تلفنی ۱۳۱ با کارشناسان این اداره در میان بگذارند.