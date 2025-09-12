کشتی گیران مازندرانی، از فردا در رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان در کرواسی به روی تشک می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان، از فردا شنبه ۲۲ شهریور در شهر زاگرب کرواسی آغاز می‌شود و تا ۲۵ شهریورماه ادامه دارد.

مراسم وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلو عصر امروز جمعه برگزار می‌شود و مسابقات این اوزان از فردا شنبه آغاز می‌شود.

در نخستین روز این رقابت‌ها امیرمحمد یزدانی، کامران قاسم پور و امیرحسین زارع هر سه از مازندران به همراه احمد محمدنژاد جوان از خراسان رضوی به دیدار رقبا می‌روند.

اسامی نفرات اعزامی تیم ایران به رقابت‌های جهانی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی – مهدی تقوی (مازندران) – اویس ملاح – فرید دژم خوی – فرشید قبادی

مربی کشتی فرنگی در اردوی آزاد: داود گیل نیرنگ

بدنساز: دکتر آقاعلی قاسم نیان

پزشک تغذیه: دکتر اباذر حبیبی نیا

ماساژور: سجاد امیری

سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

جمعه ۲۱ شهریورماه:

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

شنبه ۲۲ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

یکشنبه ۲۳ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۲۴ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

سه شنبه ۲۵ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد