کشتی گیران مازندرانی، از فردا در رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان در کرواسی به روی تشک میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان، از فردا شنبه ۲۲ شهریور در شهر زاگرب کرواسی آغاز میشود و تا ۲۵ شهریورماه ادامه دارد.
مراسم وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلو عصر امروز جمعه برگزار میشود و مسابقات این اوزان از فردا شنبه آغاز میشود.
در نخستین روز این رقابتها امیرمحمد یزدانی، کامران قاسم پور و امیرحسین زارع هر سه از مازندران به همراه احمد محمدنژاد جوان از خراسان رضوی به دیدار رقبا میروند.
اسامی نفرات اعزامی تیم ایران به رقابتهای جهانی به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)
۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)
۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران)
۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران)
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)
۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)
سرمربی: پژمان درستکار
مربیان: احسان امینی – مهدی تقوی (مازندران) – اویس ملاح – فرید دژم خوی – فرشید قبادی
مربی کشتی فرنگی در اردوی آزاد: داود گیل نیرنگ
بدنساز: دکتر آقاعلی قاسم نیان
پزشک تغذیه: دکتر اباذر حبیبی نیا
ماساژور: سجاد امیری
سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا
برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:
جمعه ۲۱ شهریورماه:
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد
شنبه ۲۲ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
یکشنبه ۲۳ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد
دوشنبه ۲۴ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد
سه شنبه ۲۵ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل
ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد