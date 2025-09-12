به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خسارات ناشی از نوسان یا قطعی برق قابل جبران است.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر با اشاره به این که در صنعت برق بیمه خسارت برق وجود دارد، سامانه بیمه مشترکین را تنها مرجع رسمی ثبت خسارت ناشی از حوادث برق معرفی کرد.

عبدالامیر یاقوتی گفت: مشترکان برق در صورت بروز خسارت صرفا باید به سامانه بیمه مشترکین به آدرس bime.tavanir.org.ir مراجعه و ثبت خسارت کنند و این درگاه، تنها مرجع رسمی ثبت خسارت مشترکان است.

او با بیان اینکه خسارات وارده به مشترکان در حوزه برق حوادثی را در برمی گیرد که منجر به آتش‌سوزی، انفجار و یا مصدومیت ناشی از برق شود، افزود: اگر در ساختمان و واحد مسکونی یک مشترک آتش‌سوزی اتفاق افتاد که منشأ آن تجهیزات برقی مانند اتصال سیم باشد، در قالب قرارداد بیمه قرار گرفته و خسارت پرداخت می‌شود.

یاقوتی گفت: اگر خسارت منشا بیرونی و شبکه داشته و در اثر قطع برق یا اتصالی شبکه منجر به آسیب دیدگی تجهیزات برقی شود و به لوازم الکترونیکی مشترکین یک منطقه خسارت عمده و عمومی وارد کند، شرکت توزیع نیروی برق آن منطقه طبق روال آن شرکت‌ها خسارت مربوطه را به مشترکین پرداخت می‌کنند.

او در خصوص خساراتی که منشا آن در درون ملک است، ابراز داشت: در این موارد بیمه فقط در صورت بروز آتش‌سوزی و یا انفجار و یا مصدومیت و پس از دریافت تاییدیه آتش نشانی و انجام بررسی‌های لازم، به مشترکین خسارت پرداخت می‌کند.

به گفته یاقوتی حوادث و اتفاقات شبکه در سامانه ثبت و ضبط می‌شود و در صورت تماس و گزارش خسارت پس از تشکیل پرونده و بررسی، اقدامات لازم انجام می‌گیرد.

شرکت‌های توزیع برق، بیمه مسوولیت مدنی دارند که در قالب آن نیز بیمه خسارات پرداخت می‌شود و در صورتی که مشترکان خسارت دیده با شرکت توزیع برق منطقه یا شهر خود به نتیجه نرسند، پرونده خسارت به سطح بالاتر که حوزه توانیر است ارجاع شده و مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر با بیان این که ممکن است وسایل برقی به دلیل مستهلک شدن و پایین آمدن کیفیتشان بر اثر قطع و وصل برق دچار خسارت شوند، استفاده از محافظ برق برای همه وسایل الکترونیکی را توصیه کرد.