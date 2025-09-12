پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از طرح اولیه و پیگیری‌های مکرر شهروندان، سرانجام طرح سرپوشیده‌سازی کانال آب خیابان شهید بهشتی شهر گلسار در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز گودرزی شهردار گلسار گفت:با انتخاب پیمانکار مربوطه، عملیات اجرایی سرپوشیده سازی کانال تا پیش از آغاز بارندگی‌های سال جاری آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح افزود: سرپوشیده سازی این مسیر علاوه بر ارتقاء ایمنی شهروندان، موجب کاهش بوی نامطبوع، جلوگیری از تجمع زباله، و بهبود منظر شهری خواهد شد. این اقدام در پاسخ به مطالبات مردمی و در راستای توسعه پایدار شهری صورت می‌گیرد.

این کانال کشاورزی که سال‌ها به صورت روباز رها شده بود، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی ساکنین منطقه شهید بهشتی بوده و اجرای این طرح گامی مهم در بهبود کیفیت زندگی شهری محسوب می‌شود.