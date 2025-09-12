به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز سه شنبه تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت.

محمد سبزه زاری افزود: طی امروز و فردا (بویژه امروز)، سرعت وزش باد‌ها در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبی و مرکزی استان بصورت متوسط همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال وقوع گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

او با بیان اینکه شمال خلیج فارس در این ایام مواج خواهد بود گفت: از اواخر وقت فردا تا اواسط روز سه شنبه جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکز استان خواهد شد.