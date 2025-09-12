در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و هم‌زمان با هفته وحدت، ۴۰ نفر از جهادگران گروه جهادی ابن‌الکریم وابسته به مسجد حضرت زینب (س) بلوار شعبانیه بیرجند، به یاد شهید مهدی زیبا، اقدام به زیباسازی دبستان کاوش در منطقه معدن قلعه زری کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این فعالیت جهادی که به مدت سه روز ادامه دارد، شامل لکه‌گیری، رنگ‌آمیزی و تزئین فضای مدرسه است تا محیطی شاداب و آماده برای استقبال از دانش‌آموزان فراهم شود.

علی مرتضایی، سرپرست گروه جهادی ابن‌الکریم، هدف از این اردوی نوجهادانه (نوجوانان جهادی) خدمت‌رسانی را علاوه بر آماده‌سازی مدرسه، انجام فعالیت‌های تربیتی، فرهنگی و خودسازی عنوان کرد و افزود: حضور جهادگران در کنار دانش‌آموزان، روحیه امید، نشاط و همدلی را در فضای آموزشی تقویت می‌کند.

دبستان کاوش معدن قلعه زری میزبان ۱۴۰ دانش‌آموز در دو دوره ابتدایی اول و دوم است که با تلاش این جهادگران، سال تحصیلی را در محیطی تازه و دل‌انگیز آغاز خواهند کرد.

این اقدام جهادی با استقبال گرم اهالی منطقه، اولیای دانش‌آموزان همراه شد و جلوه‌ای از همبستگی، ایثار و خدمت بی‌منت را به نمایش گذاشت.