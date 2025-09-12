مهلت دوباره ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ از فردا شنبه ۲۲ شهریور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ روز ۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

پیش از این مهلت ثبت نام آزمون، ارسال مدارک و دریافت کد رهگیری از ۱۴ مرداد تا ۲۱ مرداد انجا شد و براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی داوطلبان می‌توانند از امروز ۲۲ شهریور تا سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴ در مهلت مجدد نسبت به ثبت نام آزمون و یا ویرایش فرم ثبت نام اقدام کنند.

داوطلبان باید همزمان با تکمیل فرم ثبت نام، نسبت به ارسال مدارک اسکن شده خود فقط به صورت اینترنتی به آدرس مرکز سنجش آموزش پزشکی اقدام کنند.

پس از تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک و بلافاصله پس از فشار دادن دکمه ثبت توسط داوطلب، برای وی کد رهگیری صادر می‌شود و برای افرادی که کد رهگیری دارند، در صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط شرکت در آزمون، کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد. داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری آن را به همراه نسخه چاپ شده فرم ثبت نام نزد خود نگه دارند.

هیچ گونه مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست و یا اتوماسیون اخذ نخواهد شد. همچنین به مدارکی که با پست الکترونیکی ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبان ملزم هستند کلیه مدارک اسکن شده خود را همراه با فرم ثبت نام به صورت اینترنتی ارسال کنند. برای افرادی که در هنگام ثبت نام مدارک ارسال نمی‌کنند و یا ناقص ارسال می‌کنند، کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال (۵۲۸ هزار تومان) و استفاده از خدمات پیامکی ۱۴۰ هزار ریال (۱۴ هزار تومان) است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار به مبلغ ۵ میلیون و ۴۲۰ هزار ریال (۵۴۲ هزار تومان) و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام آزمون کتبی دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) اقدام کند.

برای دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Oriented-Technology/Research by Ph.D) رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۴ در مجموع ظرفیت یک هزار و ۹۷۳ نفری اختصاص یافته است که از این تعداد ۱ هزار و ۶۳ نفر در پذیرش عادی و ۵۷۰ نفر در پذیرش شهریه پرداز پذیرفته می‌شوند.

دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تعهدی در قبال اسکان و تأمین خوابگاه ندارند و بر اساس، امکانات موجود، خوابگاه در اختیار دانشجو قرار می‌دهند. داوطلبان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی دانشگاه یا مرکز مورد نظر مراجعه کنند. دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و مرکز سنجش آموزش پزشکی در مورد ارائه یا عدم ارائه خوابگاه هیچ‌گونه مسؤولیتی نخواهند داشت.