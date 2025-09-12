حمید رضا عزیزی فارسانی تاکید کرد: تقویت وحدت و همدلی مردم کشور ، از مهمترین اهداف و دستاوردهای برگزاری سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین به‌شمار می‌رود.

وی افزود: تمامی اقوام و عشایر ایران‌زمین دل در گرو حفظ و سربلندی کشور دارند و برگزاری جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین به میزبانی فارسان از نمادهای این مهم است.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: سومین جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین از ۱۴ تا ۲۱ شهریورماه جاری به‌میزبانی فارسان برگزار شد.

علیرضا جیلان به حضور گروه‌هایی از استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان، خوزستان، کردستان و گیلان در جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین اشاره و تاکید کرد: در حاشیه این نمایشگاه ، ۱۵۰ غرفه صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و سوغات محلی برپا شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره ملی اقوام و عشایر ایران‌زمین در فارسان افزود: برگزاری سالانه این جشنواره نقش اثرگذاری در معرفی چهارمحال و بختیاری دارد.