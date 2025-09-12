به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور شناسایی، مرتب کردن، اولویت‌بندی و طبقه‌بندی را چهار ویژگی مورد نیاز یک مدیر موفق نامید و تاکید کرد: مدیر با داشتن این چهار ویژگی به درستی مسائل اطراف خویش را شناسایی و برای مرتفع کردن آنها راه حل پیدا می‌کند.

حمیدرضا خان‌محمدی ضمن تاکید بر انجام تمامی تدابیر و تمهیدات نهضت تحولی توسعه عدالت در فضا‌ها و تجهیزات آموزشی و پرورشی کشور گفت: آمادگی شناسایی، مرتب کردن، اولویت‌بندی و طبقه‌بندی چهار ویژگی مورد نیاز یک مدیر موفق است که مدیر خوب با داشتن این چهار ویژگی به درستی مسائل اطراف خویش را شناسایی و برای مرتفع نمودن آنها راه حل پیدا می‌کند.

خان‌محمدی افزود: مدیر مثل یک نجات غریق است او با اشراف کامل بر محیط اطراف و رصد دقیق اتفاقات، سعی می‌کند تمامی ماموریت‌ها به سلامت به نتیجه مطلوب منجر شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: مدیر باید هوش حل مسئله داشته باشد تا با بکارگیری نقشه‌ها و راه حل‌های مختلف در کمترین زمان ممکن و مدیریت شایسته منابع متنوع بالقوه، حداکثر بازدهی را در انجام تکالیف و ماموریت‌های سازمانی بروز و ظهور دهد.

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور ضمن قدردانی از پیگیری شایسته پویش ملی ایران سرافراز، گفت: پرچم مشترک‌ترین نماد هویتی سرزمینی همه ماست؛ که این‌روز‌ها باید بیش‌تر از همیشه برایمان ارزشمند باشد و مورد توجه قرار گیرد،

وی افزود: ایران سرافراز یک کار دلی است که خوشبختانه مورد استقبال وزیر محترم آموزش و پرورش قرار گرفت و تاکید کرده‌اند تمامی مدیران مدارس و مناطق باید در خصوص این پویش اهتمام داشته باشند؛

خان محمدی گفت: اکنون در مرحله تهیه و توزیع پرچم هستیم ولی در روز‌های آینده باید تمامی تلاش‌ها معطوف به تبیین، تبلیغ و اطلاع رسانی موضوع شود، باید در تعامل با بسیج دانش آموزی محتوا‌های مناسب برای این پویش تولید و منتشر شود و تمامی تلاش‌ها برای اجرای پویش در تمامی مدارس سراسر کشور صورت پذیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تشکر از تلاش‌های انجام شده درخصوص جذب منابع و پویش‌های مرتبط با نهضت تحولی مدرسه‌سازی دولت چهاردهم ادامه داد: مراقبت کنید حجم فعالیت‌ها شما را از ثبت به موقع و منظم موفقیت‌ها باز ندارد، تمامی اقدامات به موقع و بروز پیگیری و ثبت و ضبط آن نیز به صورت منظم صورت پذیرد.

وی در پایان با بیان اینکه مهر خیلی مهمی را در پیش رو داریم، گفت: حداکثر آمادگی و هماهنگی برای آغاز سال تحصیلی جهت تحقق تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر فراهم‌سازی شرایط یک «مهر متفاوت و با شکوه»، ایجاد شود، در این خصوص آماده‌سازی همه‌جانبه فضا‌ها و تجهیزات آموزشی مورد تأکید است، با تهیه و توزیع بموقع و کافی تجهیزات، مراقبت کنید هیچ مدرسه در این خصوص مشکل نداشته باشد.