رییس هیات شمشیربازی استان یزد: بهنام بیک و محمد علی خاکزار به اردوی تیم ملی در اسلحه اپه دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدعلیرضا آسایش گفت: اردوی تیم ملی شمشیربازی کشورمان در اسلحه اپه از ۲۳ تا ۳۱ شهریورماه سالجاری در سالن شهید کلاهدوز تهران برگزار می‌شود.

وی، دیگر دعوت شدگان به اردوی تیم ملی را محمد اسماعیلی از زنجان، امیر حسین موشحی عصر و محمدرضا وثوقی از اردبیل، محمد جواد سعیدی راد از خراسان جنوبی و آرش تخشا از اصفهان ذکر کرد.

هم‌اکنون حدود یک هزار نفر در رشته شمشیربازی در استان یزد فعالیت دارند و ۲۰ نفر از شمشیربازان یزدی عضو تیم‌های ملی هستند.