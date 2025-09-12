به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خانم لطفی گفت: براساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی تا عصر فردا علاوه بر شرایط جوی نسبتا پایدار در استان، افزایش نسبی دمای هوا نیز قابل پیش بینی است.

کارشناس هواشناسی استان افزود: ازعصر فردا تا اواسط هفته با افزایش اختلاف فشار حاکم بر منطقه، بر سرعت وزش باد و گرد و خاک بخصوص در مناطق بادخیز افزوده می‌شود و همچنین در این مدت روند کاهش دمای هوا رخ می‌دهد و از شدت گرما کاسته می‌شود.

صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس خنک‌ترین و روز گذشته بندان با بیشینه دمای ۴۵ درجه سلسیوس گرم ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دمایی در مرکز استان هم بین ۱۶ و ۳۸ درجه سیلسیوس ثبت شد.