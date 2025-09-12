مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: ۳۰۰ جوان هلال‌احمری از هشت استان کشور با حضور در بجنورد در قالب دوره منطقه‌ای دادرس پیشرفته، مهارت‌های امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری را فرا می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ابوالفضل محبان گفت: در این دوره آموزشی جوانانی از استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، یزد، کرمان، سمنان، مازندران و گلستان در محل دانشکده ملی و مهارت انقلاب اسلامی بجنورد شرکت دارند.

وی افزود: این دوره در ۲ مرحله ویژه خواهران و برادران برپا می‌شود.

به گفته محبان مرحله نخست از ۲۱ تا ۲۴ شهریورماه برای خواهران و مرحله دوم از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه برای برادران اجرا می‌شود.

وی هدف از برگزاری این برنامه را ارتقای توانمندی علمی، مهارتی و فرماندهی مربیان و فرماندهان تیم‌های دادرس عنوان کرد و گفت: شرکت‌کنندگان در این دوره با آموزش‌های تئوری و عملی آشنا می‌شوند که می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت شرایط بحرانی ایفا کند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ادامه داد: در طول این دوره، اعضا در قالب برپایی اردوگاه اسکان اضطراری و تغذیه اضطراری آموزش‌های کاربردی را تجربه می‌کنند تا در حوادث و شرایط خاص، توان بیشتری برای امدادرسانی داشته باشند.