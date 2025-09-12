توقیف بیل مکانیکی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز خاک در شهرستان فومن توقیف بیل مکانیکی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز خاک در شهرستان فومن توقیف بیل مکانیکی و جلوگیری از برداشت غیرمجاز خاک در شهرستان فومن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ ابوذر قریب زاده گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و پایش‌های میدانی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست فومن با همکاری بازرسان صمت و نیرو‌های پاسگاه انتظامی رودپیش، به محل مورد نظر در روستا‌های چیران و خسمخ اعزام شدند.

وی با بیان اینکه با توقیف یک بیل مکانیکی و چند دستگاه کامیونت کمپرسی، از برداشت غیرمجاز خاک و تخریب محیط زیست از سوی سودجویان جلوگیری شد، افزود: متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

قریب‌زاده ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، موضوع را به شماره ۱۵۴۰ گزارش دهند.