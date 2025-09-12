پخش زنده
امروز: -
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن از توقیف ادوات برداشت غیرمجاز خاک و جلوگیری از تخریب محیط زیست در ۲ روستای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ ابوذر قریب زاده گفت: در پی دریافت گزارشهای مردمی و پایشهای میدانی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست فومن با همکاری بازرسان صمت و نیروهای پاسگاه انتظامی رودپیش، به محل مورد نظر در روستاهای چیران و خسمخ اعزام شدند.
وی با بیان اینکه با توقیف یک بیل مکانیکی و چند دستگاه کامیونت کمپرسی، از برداشت غیرمجاز خاک و تخریب محیط زیست از سوی سودجویان جلوگیری شد، افزود: متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
قریبزاده ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و انتظامی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، موضوع را به شماره ۱۵۴۰ گزارش دهند.