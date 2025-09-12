کارشناس هواشناسی: آسمان استان مازندران، تا چند روز آینده ابری و بارانی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان مازندران، امروز جمعه ۲۱ تا فردا شنبه ۲۲ شهریور ابری و بارانی همراه با وزش باد نسبتا" شدید پیش بینی می‌شود.

نوروزیان افزود: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین میزان بارش باران از بازیارخیل میاندورود به میزان ۲۳ میلیمتر، بورخانی سوادکوه شمالی به میزان ۲۱ میلیمتر، گلوگاه بابل به میزان ۱۷/۵ میلیمتر و ساری ۱۰/۴ میلیمتر گزارش شد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: از روز یکشنبه ۲۳ شهریور از میزان ناپایداری هوا بصورت موقت کاسته می‌شود، اما همچنان در مناطق غربی استان بارندگی خواهیم داشت.

نوروزیان گفت: یکشنبه شب و روز دوشنبه ۲۴ شهریور دوباره با افزایش ناپایداری؛ شاهد بارندگی و وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

وی افزود: سه شنبه ۲۵ شهریور دوباره کاهش ناپایداری و بارش باران کم می‌شود و هوای ابری پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خاطر نشان کرد: دریا تا فردا شنبه مواج است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

دیروز گلوگاه با ۳۳ درجه گرمترین و صبح امروز بلده و دلیر با ۱۱ درجه خنک‌ترین مناطق استان بودند.